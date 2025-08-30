Juventus sprzedał obrońcę do Premier League. Sporo zarobił

12:51, 30. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Nicolo Savona został sprzedany przez Juventus do Nottingham Forest za ponad 15 mln euro. Klub z Premier League ogłosił, że wychowanek Bianconerich podpisał kontrakt do 2030 roku.

Juventus potwierdza sprzedaż Savony do Nottingham Forest

Juventus oficjalnie ogłosił transfer Nicolo Savony do Nottingham Forest. Angielski klub zapłaci 13 mln euro w czterech ratach, a dodatkowe bonusy mogą podnieść sumę o kolejne 2,5 mln. – Juventus. informuje, że osiągnięto porozumienie z Nottingham Forest FC w sprawie definitywnego transferu Nicolo Savony za kwotę 13 milionów euro, płatną w ciągu czterech lat finansowych, plus premie zmienne do maksymalnie 2,5 miliona euro – potwierdził klub.

Dzięki tej transakcji Stara Dama odnotuje w obecnym roku rachunkowym zysk netto w wysokości około 12 mln euro. To możliwe, bo Savona jest wychowankiem Juve, a więc cała kwota przechodzi na konto jako czysty zysk.

Włoski obrońca przeszedł testy medyczne w piątek rano, a następnie podpisał pięcioletni kontrakt z nowym klubem. Savona spędził całą swoją karierę w Turynie. Przeszedł wszystkie szczeble juniorskie, zadebiutował w Primaverze, a następnie rozegrał 61 spotkań w drużynie Next Gen. W poprzednim sezonie został włączony do pierwszej drużyny, notując 40 występów i dwa gole.

To drugi piłkarz Juventusu, który w tym oknie trafił do Nottingham Forest. Wcześniej sprzedano Douglasa Luiza za kwotę około 31,5 mln euro.

