Juventus sprzedał obrońcę do Premier League. Sporo zarobił

Nicolo Savona został sprzedany przez Juventus do Nottingham Forest za ponad 15 mln euro. Klub z Premier League ogłosił, że wychowanek Bianconerich podpisał kontrakt do 2030 roku.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus potwierdza sprzedaż Savony do Nottingham Forest

Juventus oficjalnie ogłosił transfer Nicolo Savony do Nottingham Forest. Angielski klub zapłaci 13 mln euro w czterech ratach, a dodatkowe bonusy mogą podnieść sumę o kolejne 2,5 mln. – Juventus. informuje, że osiągnięto porozumienie z Nottingham Forest FC w sprawie definitywnego transferu Nicolo Savony za kwotę 13 milionów euro, płatną w ciągu czterech lat finansowych, plus premie zmienne do maksymalnie 2,5 miliona euro – potwierdził klub.

Dzięki tej transakcji Stara Dama odnotuje w obecnym roku rachunkowym zysk netto w wysokości około 12 mln euro. To możliwe, bo Savona jest wychowankiem Juve, a więc cała kwota przechodzi na konto jako czysty zysk.

Włoski obrońca przeszedł testy medyczne w piątek rano, a następnie podpisał pięcioletni kontrakt z nowym klubem. Savona spędził całą swoją karierę w Turynie. Przeszedł wszystkie szczeble juniorskie, zadebiutował w Primaverze, a następnie rozegrał 61 spotkań w drużynie Next Gen. W poprzednim sezonie został włączony do pierwszej drużyny, notując 40 występów i dwa gole.

To drugi piłkarz Juventusu, który w tym oknie trafił do Nottingham Forest. Wcześniej sprzedano Douglasa Luiza za kwotę około 31,5 mln euro.

Zobacz również: Juventus wskazał nowy cel. To piłkarz Manchesteru United