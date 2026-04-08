Juventus szykuje hit transferowy. Na celowniku gwiazda z Premier League

Juventus przygotowuje się do kolejnej letniej sesji transferowej. Tymczasem ostatnio ciekawe wieści na temat planów klubu z Turynu przekazał portal CalcioMercato.com.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus planuje pozyskać Alissona

Juventus według najnowszych informacji latem może zdecydować się na konkretne ruchy związane z obsadą bramkarza. Michele Di Gregorio może opuścić klub, jeśli do przedstawiciela Serie A trafi odpowiednia oferta. Z kolei Mattia Perin wchodzi w ostatni rok swojego kontraktu. Konkretne wieści ujawnił portal CalcioMercato.com.

Źródło ujawniło, że na celowniku klubu z Allianz Stadium znalazł się Alisson Becker z Liverpoolu. Brazylijczyk to jeden z najbardziej cenionych bramkarzy na świecie, a jego doświadczenie mogłoby zdecydowanie poprawić defensywę ekipy prowadzonej przez Luciano Spallettiego. Ciekawostką jest to, że zawodnik miał już okazję współpracować w przeszłości w Romie z doświadczonym trenerem, co może ułatwić ewentualne negocjacje.

Sytuacja kontraktowa Alissona również sprzyja transferowym spekulacjom. Jego umowa z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, ale już teraz pojawiają się sygnały, że angielski klub może rozważyć sprzedaż zawodnika. Według różnych spekulacji The Reds oczekiwaliby za swojego golkipera kwoty w granicach 15-20 milionów euro.

To jednak nie koniec wyzwań dla Juventusu. Potencjalny transfer wiązałby się także z wysokimi wymaganiami finansowymi samego zawodnika. Szacuje się, że Alisson oczekiwałby wynagrodzenia na poziomie 7-8 milionów euro rocznie.

Klub z Turynu nie jest jednak jedynym, który chce pozyskać Brazylijczyka. Alisson znalazł się także na radarze Interu Mediolan.