Guardiola ma nowy cel. Man City chce ruszyć po gwiazdę Premier League

Man City według najnowszych doniesień Football Insider zainteresował się pomocnikiem West Ham United. Mowa o jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w ostatnim czasie.

Man City włącza się do walki o Mateusa Fernandesa

Man City w trakcie letniego okna transferowego ma plan, aby wzmocnić się w środku pola. Najnowsze sugestie mediów wskazują, że gigant Premier League może ruszyć po zawodnika West Ham United. Ciekawe wieści przekazał Football Insider.

Źródło podało, że klub z Etihad Stadium rozważa pozyskanie Mateusa Fernandesa. Trener Josep Guardiola chce latem wzmocnić drużynę. Tym bardziej że realny scenariusz zakłada, iż z Man City może pożegnać się Bernardo Silva. Reprezentant Portugalii znalazł się na liście potencjalnych następców i jest wysoko oceniany przez skautów mistrza Anglii.

Zainteresowanie pomocnikiem nie ogranicza się jednak tylko do The Citizens. W grze pozostają również Manchester United oraz Liverpool, które także szukają wzmocnień w środku pola.

Problemem dla West Hamu może być sytuacja finansowa klubu. Według doniesień straty sięgnęły ponad 100 milionów funtów, co może wymusić sprzedaż kluczowych zawodników. Mimo to trener Nuno Espírito Santo nie chce rozstawać się z jednym ze swoich liderów i liczy, że uda się zatrzymać go na kolejny sezon.

Mateus Fernandes w trwających rozgrywkach notuje solidne liczby. Zdobył pięć bramek i zaliczył cztery asysty w 35 występach. Jeśli utrzyma formę, jego transfer latem wydaje się tylko kwestią czasu.