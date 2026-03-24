Juventus chce gwiazdę Realu Madryt. Rozmowy rozpoczęte

Juventus prowadzi rozmowy z Antonio Rudigerem, którego kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu - donosi "Tuttosport". Niemiecki defensor znajduje się również na liście życzeń Liverpoolu i Manchesteru United.

Juventus Turyn rozczarowuje w drugiej części sezonu. Po porażce w Lidze Mistrzów z Galatasaray Stambuł, Bianconeri muszą teraz nadrabiać straty w lidze. Stara Dama po 30. kolejkach Serie A zajmuje piąte miejsce i musi gonić czołówkę, w tym drużynę Como. Spore problemy w zespole są w linii defensywnej.

W letnim okienku transferowym Juventus może sięgnąć po Antonio Rudigera. Jak podaje „Tuttosport”, klub rozpoczął już działania w sprawie transferu 33-letniego Niemca. Kontrakt środkowego obrońcy z Realem Madryt obowiązuje do końca sezonu.

Trener Luciano Spalletti jest wielkim zwolennikiem doświadczonego defensora. Para współpracowała już w AS Roma w latach 2015-2017. Włoski szkoleniowiec ceni Rudigera za skuteczną grę w powietrzu oraz umiejętność wyprowadzania piłki z linii obrony. Okazuje się, że także Liverpool i Manchester United monitorują sytuację Niemca. Oczekuje się, że Czerwone Diabły wycofają się z wyścigu, jeśli przedłużą kontrakt Harry’ego Maguire’a.

Stara Dama jest gotowy zaoferować Rudigerowi trzyletni kontrakt, na mocy którego może zainkasować około 6 milionów euro za sezon. Niemiec niedawno odzyskał miejsce w podstawowym składzie Królewskich pod wodzą Alvaro Arbeloi. W bieżącym sezonie Rudiger rozegrał łącznie 18 meczów i wpisał się na listę strzelców w meczu z Elche CF.