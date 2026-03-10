Arsenal szykuje darmowy transfer. Poluje na gwiazdę Borussii

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Julian Brandt łączony z Arsenalem

Julian Brandt będzie łakomym kąskiem na rynku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wygasający 30 czerwca 2026 roku kontrakt 29-letniego pomocnika z Borussią Dortmund nie zostanie bowiem przedłużony, co oznacza, że zawodnik stanie się wolnym agentem. Możliwość sprowadzenia piłkarza tej klasy za darmo jest ogromną okazją dla wielu europejskich gigantów. Nic więc dziwnego, że sytuację Niemca uważnie monitorują kluby z czołowych lig, które szukają wzmocnień przed kolejnym sezonem.

W ostatnim czasie 48-krotny reprezentant Niemiec był łączony przede wszystkim z Aston Villą, jednak nie jest to jedyny zespół zainteresowany jego usługami. Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, Brandt znalazł się również na celowniku Arsenalu.

Trener londyńskiej ekipy – Mikel Arteta – podobno bardzo ceni ofensywnego pomocnika. Hiszpański szkoleniowiec rzekomo uważa, że jego doświadczenie oraz kreatywność mogłyby znacząco zwiększyć jakość kadry drużyny Kanonierów w następnej kampanii.

Julian Brandt, którego przymierza się także do Barcelony, rozegrał dla Borussii Dortmund dokładnie 298 spotkań, w których zdobył 56 bramek i zanotował 69 asyst. Niemiecki gwiazdor występuje w barwach zespołu z Dortmundu od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za około 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. W ciągu kilku sezonów stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. Według specjalistycznego portalu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.