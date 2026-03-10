GKS Tychy po rozstaniu z Piszczkiem. Pojawił się nieoczywisty kandydat

GKS Tychy ogłosił 9 marca 2026 roku zakończenie współpracy z trenerem Łukasz Piszczek. Tymczasem ciekawe wieści o tym, kto może być jego następcą, przekazał portal PiłkaNożna.pl.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy GKS-u Tychy

Rene Poms może przejąć stery nad GKS-em Tychy

GKS Tychy stoi w tym sezonie przed trudnym wyzwaniem związanym z walką o utrzymanie w Betclic 1. Liga. Ślązacy mają obecnie tylko 14 oczek na koncie, dlatego ewentualne zachowanie statusu pierwszoligowca można byłoby uznać za ogromny sukces tyszan. Tymczasem nowe wieści przekazał serwis PiłkaNożna.pl.

Źródło twierdzi, że nowym trenerem ekipy z Tychów może zostać Rene Poms, który w Polsce miał już okazję pracować kilka lat temu, gdy był asystentem Nenad Bjelica w Lechu Poznań. Miało to miejsce w sezonach 2016/2017 oraz 2017/2018. Austriak ostatnio pracował z kolei w Grazer AK, z którym rozstał się 21 marca 2025 roku.

GKS po zimowej przerwie rozegrał pięć oficjalnych meczów, w których zanotował cztery porażki. W jednym spotkaniu z kolei zremisował. Pod wodzą byłego już szkoleniowca Tyszanie nie wygrali tak naprawdę ani razu.

Ekipa z Tychów w tej kampanii ma do rozegrania jeszcze 10 spotkań, w których musiałaby najpewniej punktować na poziomie około 1,7 punktu na mecz, aby finalnie móc marzyć o utrzymaniu się w Betclic 1. Liga. W najbliższą niedzielę GKS Tychy zmierzy się w roli gospodarza z Śląsk Wrocław. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 14:30. W pierwszym starciu tych drużyn w tym sezonie WKS wygrał różnicą jednego trafienia (2:1).