Syn Ronaldinho zmieni klub w Anglii. Wszystko ustalone

Joao Mendes, syn legendarnego Ronaldinho, lada moment zmieni drużynę w Anglii. 20-letni skrzydłowy przejdzie bowiem z Burnley do Hull City. Brazylijczyk w nowym klubie będzie grał w zespole młodzieżowym - dowiedziała się gazeta Hull Daily Mail.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Joao Mendes

Joao Mendes bliski przejścia do Hull City

Joao Mendes jak dotąd nie zrobił wielkiej kariery i trudno porównywać brazylijskiego zawodnika do jego legendarnego ojca – Ronaldinho – który w swoich najlepszych latach należał do absolutnej światowej czołówki. 20-letni skrzydłowy wciąż szuka swojego miejsca w piłce zawodowej, a od pewnego czasu pozostaje wolnym agentem. Ostatnim klubem prawego napastnika było Burnley, jednak tam występował wyłącznie w drużynach młodzieżowych i niestety nie udało mu się przebić do seniorskiej kadry zespołu z Turf Moor.

Jak ujawniła brytyjska gazeta „Hull Daily Mail”, Joao Mendes jest bliski podpisania kontraktu z kolejnym angielskim klubem. Syn Ronaldinho ma wkrótce dołączyć do Hull City, gdzie na początku będzie grał w drużynie U-21. Jeśli jednak Brazylijczyk pokaże się z dobrej strony oraz zachwyci formą, to niewykluczone, że doczeka się także debiutu w Championship. Klub z KCOM Stadium chętnie daje szanse młodym piłkarzom, a ewentualne występy na zapleczu Premier League mogłyby być dla niego przełomowym momentem w karierze.

Mierzący 181 centymetrów zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w brazylijskim Cruzeiro, zaś w latach 2023-2024 rozwijał swoje umiejętności w akademii Barcelony. Mimo tego eksperci nie przewidują, by Joao Mendes miał powtórzyć sukces ojca i zrobić wielką karierę. Faktem jest, że 20-latek wciąż nie zdobył doświadczenia na poziomie seniorskiej piłki, co budzi wątpliwości co do jego potencjału. Niemniej przenosiny do Hull City mogą stać się dla niego okazją do pokazania się w wymagających realiach angielskiego futbolu.