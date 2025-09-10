Ibrahima Konate czy William Saliba? Real Madryt zdecydował

Real Madryt szuka nowego stopera w kontekście najbliższego letniego okienka transferowego. Coraz więcej wskazuje na to, że na Santiago Bernabeu wyląduje Ibrahima Konate, któremu pozostał rok umowy z Liverpoolem - podaje gazeta MARCA.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate i William Saliba

Real Madryt stawia na Ibrahimę Konate

Real Madryt od dłuższego czasu rozgląda się za nowym środkowym obrońcą, który wzmocni formację defensywną drużyny Los Blancos podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Na liście życzeń włodarzy Królewskich znajdują się dwaj czołowi stoperzy Premier League – Ibrahima Konate z Liverpoolu oraz William Saliba z Arsenalu. Hiszpański gigant nie zamierza jednak sprowadzać obu zawodników, dlatego władze stołecznego klubu muszą podjąć decyzję, który z nich lepiej wpisze się w plany zespołu z powodzeniem prowadzonego przez Xabiego Alonso.

Według informacji dziennika „MARCA”, coraz więcej wskazuje na to, iż wybór padnie na Konate. Kontrakt 26-letniego Francuza wygasa już 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że następnego lata defensor najpewniej będzie dostępny za darmo. To znacznie ułatwia negocjacje i czyni transfer bardziej realnym. W przypadku Williama Saliby sytuacja wygląda inaczej – jego umowa obowiązuje jeszcze przez dwa lata, a Arsenal nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą bez wysokiego odstępnego. Z tego powodu Real Madryt skłania się ku trochę bardziej doświadczonemu Ibrahimie Konate.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W tym momencie trener ekipy Królewskich – Xabi Alonso – ma do swojej dyspozycji takich stoperów jak Dean Huijsen, Raul Asencio, Eder Militao, Antonio Rudiger oraz David Alaba. Wszystko wskazuje jednak na to, iż ostatnia dwójka zawodników pożegna się ze stołecznym klubem wraz z końcem obecnego sezonu. W takiej sytuacji Real będzie zmuszony sprowadzić nowego defensora, który nie tylko uzupełni skład, ale też stanie się filarem linii obrony na najbliższe lata. Wydaje się, że madryccy działacze postawią na piłkarza Liverpoolu – Ibrahimę Konate – który idealnie pasuje do profilu poszukiwanego stopera.