FC Barcelona monitoruje sytuację perspektywicznego defensora

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joane Gadou pod lupą Barcelony

FC Barcelona planuje w najbliższych latach nieco zmienić swoją politykę transferową. Kataloński klub ze względu na ograniczenia finansowe nie może pozwolić sobie na bardzo kosztowne ruchy na rynku. Władze mistrza Hiszpanii chcą więc częściej stawiać na młodych oraz perspektywicznych zawodników, którzy w przyszłości mogą stać się gwiazdami światowego futbolu. Priorytetem ma być wyszukiwanie nieoszlifowanych talentów dostępnych w stosunkowo rozsądnej cenie. Tacy piłkarze mieliby rozwijać swoje umiejętności na Camp Nou i stopniowo wzmacniać pierwszy zespół.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Barcelona monitoruje postępy Gessime’a Yassine’a. Teraz, jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, na celowniku katalońskiego klubu znalazł się również inny utalentowany zawodnik – Joane Gadou.

19-letni Francuz występuje na pozycji środkowego obrońcy i jest uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia na tej pozycji. Mierzący 195 centymetrów defensor już teraz regularnie gra w podstawowym składzie Red Bulla Salzburg. Wzmocnienie środka obrony mogłoby okazać się dla drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka bardzo cenne.

Młodzieżowy reprezentant Francji występuje w barwach austriackiego klubu od września 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Paris Saint-Germain za około 10 milionów euro. Gadou jest wychowankiem paryskiego giganta, jednak nie zdołał zadebiutować w seniorskim zespole. Z tego powodu zdecydował się na transfer do Salzburga, gdzie szybko zyskał ważną rolę w drużynie. Zdolny środkowy obrońca jest obecnie wyceniany na około 15 milionów euro. Taki wydatek byłby dla Barcelony stosunkowo przystępny.