Juventus chce za wszelką cenę pozyskać Renato Veigę. Transfer Portugalczyka do Turynu może jednak nie dojść do skutku. W walkę bowiem włączył się również Inter Mediolan - podaje "JuveFC".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Renato Veiga

Inter Mediolan obserwuje Renato Veigę

Juventus w drugiej części minionego sezonu zdecydował się na wypożyczenie Renato Veigi. Portugalczyk nie przebił się do składu Chelsea, natomiast w Starej Damie od pierwszego momentu odgrywał znaczącą rolę. Kampania dobiegła końca, a turyńczycy starają się wykupić defensora. Negocjacje z The Blues jednak nie idą po myśli żadnej ze stron. Choć londyńczycy dali zgodę na transfer.

Z informacji przekazanych przez serwis „JuveFC” dowiadujemy się, że Renato Veiga wcale nie musi trafić do Juventusu. Jak się okazuje, do walki o transfer reprezentanta Portugalii włączył się inny klub. I to prosto z Serie A. Zawodnik Chelsea znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Interu Mediolan. Wicemistrzowie Italii obserwują sytuację defensora.

Juventus jednak jest w dużo lepszej sytuacji niż Inter Mediolan. Renato Veiga znakomicie czół się w Turynie przez ostatnie pół roku, przez co wyraził nawet gotowość na powrót. Stara Dama jednak wciąż ma sporo komplikacji. Nerazzurri wkrótce mogą wykorzystać całą sytuację i pozyskać 22-latka.

Renato Veiga w minionym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Juventusu. Portugalski obrońca nie może się pochwalić golem. Ale udało mu się raz zaliczyć asystę. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Monzy.