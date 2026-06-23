Jagiellonia zastąpi Pululu nowym napastnikiem? Siemieniec zabrał głos

08:26, 23. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Jagiellonia Białystok straciła tego lata Afimico Pululu, czyli wielką gwiazdę ofensywy. Czy uda się go zastąpić? Z tym tematem zmierzył się Adrian Siemieniec. Nie ulega wątpliwościom, że to potężne osłabienie klubu z Podlasia.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu piłkarzem nie do zastąpienia dla Jagiellonii

Jagiellonia Białystok długo walczyła o Afimico Pululu, ale ten finalnie postanowił, że będzie kontynuował karierę w innym miejscu. Jego wygasająca umowa nie została tym samym przedłużona, a przy okazji ostatniego ligowego meczu sezonu 2025/2026 miało miejsce jego oficjalne pożegnanie z kibicami. Napastnik nie wybrał jeszcze nowego klubu – w pewnym momencie realny był temat dalszej gry w Ekstraklasie, bowiem poważnie interesowali się nim Widzew Łódź oraz Górnik Zabrze. Wygląda jednak na to, że Pululu finalnie przystanie na jedną z zagranicznych ofert.

Na przestrzeni trzech lat Pululu wyrósł wręcz na jedną z legend Jagiellonii. Wspólnie z klubem sięgał po historyczne mistrzostwo Polski, a w dwóch kolejnych sezonach pomagał utrzymywać się na podium Ekstraklasy. W sumie strzelił dla niej 56 goli w 134 występach.

Czy zastąpienie Pululu nowym zawodnikiem jest możliwe? Adrian Siemieniec uważa, że to niezwykle trudne, a drużyna raczej będzie musiała przystosować się do innego grania. Na ten moment nie wiadomo, kto trafi do Jagiellonii, natomiast trener będzie chciał przetestować Dimitrisa Rallisa i Youssufa Syllę, którzy do tej pory grali niewiele.

 To jest trudny temat. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy na rynku jesteśmy w stanie znaleźć piłkarza, który jeden do jednego zastąpi Afimico Pululu. Nie tylko pod względem sportowym, ale też pod względem pozycji w klubie i tego, jak rósł razem z drużyną. To jest trochę więcej niż odejście zwykłego zawodnika. Pululu należał do grona kluczowych postaci zarówno na boisku, jak i poza nim. Trudno znaleźć takiego piłkarza, a nawet jeśli istnieje, to albo Jagiellonia może go nie być stać, albo Jagiellonia nie będzie jego pierwszym wyborem. Dużo o tym rozmawiamy i szukamy rozwiązań. Przede wszystkim musimy znaleźć pomysł na Rallisa i Syllę, których minuty przy Afimico były mocno ograniczone – przekazał Siemieniec, cytowany przez TVP Sport.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości