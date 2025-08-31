Jagiellonia Białystok w sobotę potwierdziła ważny transfer. Do drużyny prowadzonej przez Adriana Siemieńca trafił nowy napastnik. A jest nim Youssuf Sylla z Charleroi.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Oficjalnie: Youssuf Sylla nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok w miniony czwartek zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Teraz podopieczni Adriana Siemieńca będą chcieli podtrzymać dobrą formę. Już w niedzielny wieczór zagrają w lidze z Lechią Gdańsk. Duma Podlasia może również odetchnąć z ulgą. Ostatnio Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy, zdradził, ze w drużynie prawdopodobnie zostanie Afimico Pululu.

W niedzielne popołudnie Jagiellonia Białystok przygotowała niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzony został transfer Youssufa Sylli. Belgijski napastnik trafił na polskie boiska na zasadzie transferu definitywnego z Charleroi. Kontrakt 22-latka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Moje pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo dobre. Spotkałem się z kilkoma zawodnikami. Podoba mi się miasto. Podoba mi się to, jak mnie wszyscy witają, więc mam dobre wrażenia – powiedział zawodnik po podpisaniu umowy.

Youssuf Sylla drugą część minionego sezonu spędził w Willem Tilburg. Belg rozegrał 14 spotkań w barwach holenderskiej drużyny, ale nie udało mu się wpisać na listę strzelców. Warto zaznaczyć, że 22-latek ma również epizod w młodzieżowym zespole Torino.