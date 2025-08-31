Jagiellonia nie ma wątpliwości. Wyjaśniła się przyszłość Pululu

Jagiellonia Białystok tego lata starała się utrzymać w składzie Afimico Pululu. Wiele wskazuje na to, że gwiazdor ostatecznie pomimo zainteresowania innych ekip pozostanie w klubie, o czym poinformował Łukasz Masłowski w wywiadzie dla "Kanału Sportowego".

Jagiellonia potwierdza: Pululu zostaje

Jagiellonia Białystok tego lata przeszła prawdziwą metamorfozę personalną. W czasie trwania okienka transferowego z klubem pożegnało się wielu piłkarzy, co spowodowało liczne ruchy przychodzące do Dumy Podlasia. Pomimo tego, Adrian Siemieniec zdołał szybko poukładać zespół na nowo, co znów przekłada się na znakomitą grę i wyniki.

Wiadomo jednak, że właściwie przez cały letni okres transfery, a już szczególnie w ostatnim czasie, łączony z odejściem z klubu był Afimico Pululu. Zainteresowanie tym piłkarzem przejawiał m.in. węgierski Ferencvaros, o czym donosił na naszych łamach Piotr Koźmiński. Jagiellonia jednak zdecydowała się odrzucić oferty za swojego napastnika i wiele wskazuje na to, że gwiazdor zostanie w klubie już przynajmniej do zimowego okienka transferowego. Te informacje właśnie potwierdził Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy białostoczan.

Myślę, że jego sytuacja się nie zmieni. Chyba poczuł, że to dla niego dobre rozwiązanie. Jeśli miał się ten temat wydarzyć to był na to czas. Teraz jest blisko zamknięcia okienka i trudno byłoby znaleźć zastępstwo – powiedział odpowiedzialny za politykę transferową Łukasz Masłowski w programie „Loża piłkarska” na „Kanale Sportowym”.

