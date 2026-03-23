Sancho odchodzi z Man United! Ten klub naciska na transfer

Jadon Sancho zmieni klub po sezonie. Manchester United nie przedłuży z nim kontraktu, gdy wróci po wypożyczeniu z Aston Villi. O transfer skrzydłowego zabiega Borussia Dortmund.

Jadon Sancho przychodził do Manchesteru United za 85 milionów euro jako wielki talent, który miał nawiązać do sukcesów podobnych do Cristiano Ronaldo. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ Anglik nie odnalazł się w realiach tak dużego klubu. Transfer oceniono jako niewypał, a on sam zdobył tylko 12 goli w 83 meczach. Od stycznia 2024 roku tuła się po innych klubach na wypożyczeniu.

Najpierw była przez krótką chwilę Borussia Dortmund, z którą nawet awansował do finału Ligi Mistrzów. Potem przez rok Chelsea, a teraz Aston Villa. Koniec wypożyczenia w The Villans zbiega się w czasie z wygaśnięciem kontraktu z Czerwonymi Diabłami.

Wszystko wskazuje na to, że Sancho nie zostanie ani w Birmingham, ani w Manchesterze. Z informacji, jakie przedstawił Florian Plettenberg, wynika, że o transfer reprezentanta Anglii zabiega klub, który zna go bardzo dobrze. 25-latek ma wrócić do Borussii Dortmund. Otoczenie piłkarza zostało poinformowane, że Hans Joachim Watzke mocno zabiega o podpisanie z nim kontraktu. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Sancho grał na Signal Iduna Park dwukrotnie. Najpierw w latach 2017-2021, a potem od stycznia do czerwca 2024 roku. Łącznie uzbierał 158 meczów, w których zdobył 53 gole i zanotował 67 asyst. W Bundeslidze przeżył najlepszy okres w dotychczasowej karierze. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze oraz Superpucharze Niemiec, a także tytuł króla strzelców krajowego pucharu.