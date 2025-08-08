Jack Grealish wybrał nowy klub. Tam chce kontynuować karierę

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish liczy na przenosiny do Tottenhamu Hotspur

Jack Grealish niemal na pewno opuści Manchester City podczas trwającego letniego okienka transferowego. Mianowicie, Pep Guardiola nie widzi już dla niego miejsca w swoim zespole, a sam zawodnik nie chce dłużej odgrywać marginalnej roli w drużynie prowadzonej przez hiszpańskiego trenera. Angielski skrzydłowy wzbudza duże zainteresowanie na rynku – kluby z Premier League oraz zagranicy monitorują sytuację 29-latka, który bez wątpienia wciąż ma sporo do zaoferowania na najwyższym poziomie.

W ostatnich dniach media spekulowały o możliwych przenosinach Jacka Grealisha do Evertonu. Jak jednak donosi portal „TEAMtalk”, doświadczony piłkarz ma inny priorytet i naciska na przeprowadzkę do Tottenhamu Hotspur. Anglik planuje kontynuować karierę w zespole grającym w europejskich pucharach oraz mającym ambitne cele. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Koguty mogą złożyć ofertę za wszechstronnego zawodnika, szczególnie że James Maddison nabawił się kontuzji.

Kariera Jacka Grealisha to historia wzlotów i upadków. Kilka lat temu wychowanek Aston Villi był jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy w całej Premier League, co w 2021 roku zaowocowało rekordowym transferem do Manchesteru City. Choć zdobył z ekipą The Citizens trzy mistrzostwa kraju, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów, to przez większość pobytu na Etihad Stadium prezentował nierówną formę. Świetne mecze przeplatał z długimi okresami przeciętności, a ostatni sezon spędził głównie na ławce rezerwowych. Teraz gwiazdor szuka nowego startu – być może właśnie w barwach Tottenhamu Hotspur.