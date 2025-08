Jack Grealish coraz bliżej zmiany klubu. Rozpoczęto negocjacje

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton prowadzi rozmowy z Manchesterem City

Przyszłość Jacka Grealisha w Manchesterze City stoi pod dużym znakiem zapytania. Według doniesień przekazanych przez angielskie media szkoleniowiec ekipy Obywateli – Pep Guardiola – zdecydował się wykreślić ofensywnego pomocnika ze swoich planów. Symbolicznym potwierdzeniem tej decyzji było pominięcie zawodnika przy wyborze kadry na Klubowe Mistrzostwa Świata. Zdaniem wielu ekspertów to jasny sygnał – Hiszpan nie widzi już miejsca dla Anglika w składzie prowadzonego przez siebie zespołu.

Jak informuje David Ornstein z renomowanego portalu „The Athletic”, rozmowy w sprawie potencjalnego transferu Jacka Grealisha rozpoczął Everton. Klub z Liverpoolu, balansujący w ostatnich sezonach na granicy strefy spadkowej, podobno widzi w 28-latku lidera, który mógłby wnieść mnóstwo jakości do ekipy The Toffees. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy transakcja miałaby przybrać formę wypożyczenia, czy też definitywnej przeprowadzki. Negocjacje między stronami są bowiem na wczesnym etapie.

Jack Grealish trafił do Manchesteru City w 2021 roku za astronomiczne 100 milionów funtów z Aston Villi. Choć w pierwszym sezonie jego forma była nieregularna, to w kampanii 2022/2023 odegrał ważną rolę w zdobyciu potrójnej korony przez drużynę The Citizens. Mimo to nie zdołał na dłużej przekonać Pepa Guardioli. W ostatniej kampanii skrzydłowy był głównie rezerwowym, ponieważ hiszpański trener wolał stawiać na innych piłkarzy. Aktualna wartość rynkowa 39-krotnego reprezentanta Anglii wynosi 28 milionów euro.