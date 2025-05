Jack Grealish opuści Manchester City? Guardiola ma jasne stanowisko

News Images LTD / Alamy (Photo by Mark Cosgrove/News Images) Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish blisko odejścia z Manchesteru City

Jack Grealish trafił do Manchesteru City latem 2021 roku za 117 milionów euro z Aston Villi. Początkowo był ważnym elementem układanki Pepa Guardioli, zwłaszcza w sezonie 2022/23, kiedy przyczynił się do zdobycia potrójnej korony. Jednak obecna kampania była dla skrzydłowego wyjątkowo trudna.

Choć w całym sezonie 29-latek zagrał w 32 spotkaniach, na murawie spędził zaledwie nieco ponad 1500 minut, a w Premier League rozpoczął w wyjściowym składzie tylko siedem meczów. Kulminacją frustracji była jego absencja w finale Pucharu Anglii z Crystal Palace. Grealish nie podniósł się nawet z ławki, a The Citizens przegrali (0:1).

Z informacji Football Insider wynika, że Grealish odbędzie rozmowę z Pepem Guardiolą na temat swojej przyszłości. Sam zawodnik miał już przyznać, że trener go skreślił i nie widzi dla niego miejsca w drużynie. Niewykluczone też, że 39-krotny reprezentant Anglii będzie musiał zaakceptować obniżkę pensji, jeśli chce liczyć na regularną grę.

Pogarszające się relacje z hiszpańskim menedżerem sugerują, że Grealish może być zmuszony do poszukiwania nowego klubu już tego lata. W ostatnich tygodniach media coraz częściej łączą Anglika z możliwym transferem do Milanu. Warto przypomnieć, że obecny kontrakt skrzydłowego z gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.