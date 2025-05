Jack Grealish odejdzie z Manchesteru City? Gigant z Serie A chce pomocnika

Jack Grealish po czterech latach może opuścić Manchester City. 29-letni pomocnik jest łączony z transferem do Milanu - informuje "Give Me Sport".

Źródło: Give Me Sport

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City sprzeda Jacka Grealisha

Jack Grealish trafił do Manchesteru City z Aston Villi latem 2021 roku za rekordowe za niemal 120 milionów euro. Angielski pomocnik miał zostać ważnym ogniwem ofensywy w zespole Pepa Guardioli. Jednak mimo pojedynczych przebłysków formy, 29-latek nie zdołał w pełni spełnić pokładanych w nim oczekiwań. W obecnym sezonie jest jedynie zmiennikiem. Ponadto zmagał się z urazami.

Według „Give Me Sport”, zawodnik nie otrzymał od klubu jasnych deklaracji dotyczących większej roli w przyszłym sezonie. W związku z tym Grealish poważnie rozważa opuszczenie Etihad Stadium i rozpoczęcie nowego etapu w swojej karierze. AC Milan ma być jednym z klubów, które uważnie śledzą rozwój sytuacji.

Transfer do Serie A może być dla Grealisha szansą na odbudowę formy. Styl gry włoskiego klubu, oparty na technicznej i kombinacyjnej piłce, może idealnie odpowiadać atutom Anglika. Milan od kilku lat próbuje wrócić do europejskiej czołówki. Choć zdobycie mistrzostwa Włoch w sezonie 2021/22 było przełomowym momentem, klub nie zdołał na stałe utrzymać się w gronie faworytów do triumfu w Lidze Mistrzów.

Czy Jack Grealish sprawdziłby się we włoskiej Serie A? Jego styl pasuje do włoskiej piłki

To nie liga dla Grealisha

Trudno powiedzieć Jego styl pasuje do włoskiej piłki 53%

To nie liga dla Grealisha 20%

Trudno powiedzieć 27% 15+ Votes

Warto jednak zaznaczyć, że Milan nie jest jedynym klubem zainteresowanym 39-krotnym reprezentantem Anglii. Grealish znalazł się także na radarze SSC Napoli, a według doniesień miał nawet wyrazić chęć dołączenia do zespołu prowadzonego przez Antonio Conte. W trwającym sezonie rozegrał łącznie 31 spotkań, zdobywając trzy bramki i notując pięć asyst. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do końca sezonu 2026/2027.