Inter Mediolan od jakiegoś czasu interesuje się Curtisem Jonesem. Jak się okazuje, Nerazzurri będą mieli poważnego rywala. Piłkarz Liverpoolu znalazł się również na celowniku Tottenhamu Hotspur - informuje "The Athletic".

Nie tylko Inter. Curtis Jones również łączony z Tottenhamem

Inter Mediolan zakończył już przygodę w europejskich pucharach. Wicemistrzowie Italii w kompromitujący sposób odpadli z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Nerazzurri już zaczynają myśleć o przyszłym sezonie. Władze klubu ze Stadio Giuseppe Meazza zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Już jakiś czas temu zaczęły pojawiać się głosy, że Inter Mediolan może sięgnąć po posiłki z Liverpoolu. Na celowniku włoskiego zespołu znalazł się bowiem Curtis Jones. Nerazzurri jednak będą mieli rywala w walce o transfer pomocnika. „The Athletic” przekazał, że zawodnik The Reds znalazł się również w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Liverpool wciąż myśli nad przyszłością Curtisa Jonesa. Anglik nie odgrywa specjalnie ważnej roli u Arne Slota. Kontrakt pomocnika wygasa 30 czerwca 2027 roku. Nadchodzące letnie okienko będzie kluczowe dla przyszłości zawodnika na Anfield Road. Czas pokaże, gdzie w następnym sezonie będzie występował 25-latka.

Curtis Jones w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Liverpoolu. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia gracza The Reds na 35 milionów euro.