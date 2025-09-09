Inter szykuje następcę Acerbiego i de Vrija. Grecki talent na celowniku

Inter Mediolan rozgląda się za nowym środkowym obrońcą, który w przyszłości zastąpi Francesco Acerbiego i Stefana de Vrija. Według "Tuttosport" na liście życzeń Nerazzurrich znalazł się Konstantinos Koulierakis z Wolfsburga.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Francesco Acerbi

Inter obserwuje Koulierakisa, który może wzmocnić defensywę

Inter Mediolan przygotowuje się na zmianę pokoleniową w obronie. Francesco Acerbi i Stefan de Vrij mają kontrakty ważne do czerwca 2026 roku, lecz klub już teraz szuka ich następców. Priorytetem jest znalezienie młodego zawodnika, który stopniowo przejmie rolę lidera defensywy. Nie jest też pewne, czy Nerazzurri będą decydować się na przedłużenie umów z tą dwójką.

Według „Tuttosport” coraz większe uznanie w oczach dyrektorów zdobywa Konstantinos Koulierakis. Grecki obrońca urodzony w 2003 roku został sprowadzony przez Wolfsburg z PAOK-u Saloniki za 12 milionów euro. Dziś jego wartość jest znacznie wyższa, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

Koulierakis w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań w Bundeslidze, notując dwa asysty i cztery żółte kartki. Do tego na swoim koncie ma 16 występów w reprezentacji Grecji, co zwiększyło jego doświadczenie i rozpoznawalność na rynku transferowym.

Działacze Interu biorą pod uwagę przyspieszenie rozmów już zimą. Taki ruch pozwoliłby wyprzedzić konkurencję i jednocześnie dać piłkarzowi czas na spokojne wejście do zespołu. W klubie liczą, że młody defensor mógłby rozwijać się u boku Acerbiego i de Vrija, zanim przejmie po nich odpowiedzialność w linii obrony Nerazzurrich.

