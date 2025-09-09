Arsenal chciał gwiazdę Realu Madryt. To mógł być hit transferowy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arda Guler mógł trafić do Arsenalu

Arda Guler jest dziś jednym z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Jak się okazuje, jeszcze niedawno mógł trafić do Premier League. Według Fabrizio Romano Arsenal rozważał sprowadzenie tureckiego pomocnika w trakcie minionego już okna transferowego. Taki scenariusz wydawał się realny gdy Królewskich prowadził jeszcze Carlo Ancelotti.

Los Blancos ostatecznie nie zgodzili się na sprzedaż Gulera, a młody zawodnik szybko udowodnił, że zasługuje na miejsce w podstawowym składzie. Kluczowa okazała się dla niego zmiana szkoleniowca. Xabi Alonso zaufał 20-latkowi i stawia na niego częściej niż jego poprzednik. Sam zawodnik nie ma zamiaru opuszczać hiszpańskiego giganta.

Na początku bieżącego sezonu Guler dostaje szansę z powodu kontuzji Jude’a Bellinghama oraz Eduardo Camavingi i w pełni ją wykorzystuje, pokazując na boisku kreatywność, a także dużą dojrzałość. Trzy pierwsze ligowe spotkania rozpoczął od pierwszej minuty, co pokazuje, że Alonso uważa go za kluczowego zawodnika.

Kanonierzy liczyli, że uda im się wyciągnąć reprezentanta Turcji z Madrytu, ale obecnie taki ruch nie wchodzi w grę. Dla Realu to może był piłkarz na lata i klub nie się go pozbywać.

