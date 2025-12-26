Amorim zaapelował do piłkarza. „On jest przyszłością Man United”

Ruben Amorim odniósł się na konferencji prasowej do przyszłości Kobbiego Mainoo. Portugalczyk uważa, że młody piłkarz jest przyszłością Man United. Musi tylko być cierpliwy.

Amorim postawił sprawę jasno. „Mainoo to przyszłość Man United”

Manchester United nie dość, że ma wąską kadrę pierwszego zespołu, to na dodatek stracił kilku zawodników ze względu na Puchar Narodów Afryki. Co więcej, kontuzji doznał Bruno Fernandes, co jeszcze bardziej pogorszyło sprawę. Aktualnie sytuacja kadrowa jest bardzo trudna, a każdy dostępny piłkarz jest na wagę złota. Warto pamiętać, że lada chwila otworzy się okno transferowe.

Co chwilę w mediach powraca temat przyszłości Kobbiego Mainoo. Anglik nie jest zadowolony z liczby minut, jakie otrzymuje. Latem było głośno na temat ewentualnego odejścia. Pomocnikiem interesowało się Napoli, które cały czas monitoruję sytuację piłkarza.

O przyszłości Mainoo wypowiedział się Ruben Amorim, apelując o więcej cierpliwości. Jednocześnie zdradził, że ze względu na wąską kadrę, trudno będzie mu odejść w styczniu. Poza tym widzi w nim przyszłość Manchesteru United.

– Mainoo jest przyszłością Manchesteru United. Musi po prostu poczekać na swoją szansę. W piłce nożnej wszystko może się zmienić w przeciągu dwóch dni – przekonywał Ruben Amorim, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Jeśli nikogo nie kupimy, trudno będzie pozwolić mu odejść. Brakuje nam zawodników – dodał trener Man United.

Mainoo zadebiutował w Manchesterze w sezonie 2022/2023. Od tego czasu rozegrał 84 spotkania, zdobywając w nich 7 goli.