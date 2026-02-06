Arsenal chce wielki talent Borussii. Jest rozchwytywany

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Svensson rozchwytywany przez kluby Premier League

Daniel Svensson znalazł się na celowniku angielskich klubów, takich jak Leeds United oraz Arsenal, który od pewnego czasu monitoruje Szweda. Obecnie angielski gigant analizuje możliwość złożenia oferty za młodego zawodnika. Kwota transferu może wynieść około 30 milionów euro, więc dla Kanonierów nie jest to wielka przeszkoda. W związku z tym sytuacja zaczęła się rozwijać.

Jednocześnie Leeds także obserwuje poczynania defensora Borussii Dortmund i nie zamierza się wycofywać. Z jednej strony Arsenal dysponuje większym budżetem i renomą, ale z drugiej problemem może być miejsce w składzie. Londyńczycy mają już piłkarzy na pozycji lewego obrońcy, dlatego 23-latek mógłby mieć problem z przebiciem się do pierwszej jedenastki.

Regularna gra jest kluczowa na tym etapie kariery, ponieważ wpływa na jego rozwój. W konsekwencji transfer do Leeds wydaje się równie rozsądną opcją.

Wszechstronny obrońca pokazał się w Niemczech z dobrej strony. Może grać nie tylko na lewej obronie, lecz także wyżej na skrzydle lub w środku pola. Wcześniej łączono go także z Liverpoolem.

Ewentualne sprowadzenie Svenssona mogłoby też wpłynąć na przyszłość Mylesa Lewisa-Skelly’ego. Młody zawodnik Arsenalu jest obserwowany przez Chelsea, więc sytuacja może się szybko zmienić.

