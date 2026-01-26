Inter może zaskoczyć wyborem. Sensacyjny następca Sommera

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Onana łączony z powrotem do Interu Mediolan

Poszukiwania nowego bramkarza w Mediolanie ruszyły pełną parą. Nic nie wskazuje na to, żeby Yann Sommer został w klubie. Kontrakt wygasa po sezonie i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. Włoskie media co chwilę łączą z Interem nowych golkiperów. W gronie kandydatów można wymienić co najmniej kilku golkiperów. Natomiast faworytem ma być Guglielmo Vicario.

Tak przynajmniej jeszcze kilka dni temu twierdził dziennik La Gazzetta dello Sport. Obecnie pojawiły się nowe doniesienia, a co za tym idzie, kolejni kandydaci. Serwis fcinternews.it sugeruje sensacyjny scenariusz, w którym do klubu wraca była gwiazda.

Okazuje się, że w Mediolanie przebywa agent Andre Onany. Przedstawiciele bramkarza mają doskonałe relacje z klubem, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby spotkali się z zarządem Nerazzurrich. Źródło sugeruje, że jest to temat, który może być brany pod uwagę.

Inter Mediolan i Andre Onana to historia, która trwała tylko rok. 29-latek trafił na Giuseppe Meazza latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu. Po jednym sezonie w Serie A odszedł do Manchesteru United za 50 milionów euro. W trakcie pobytu w klubie Kameruńczyk zachwycał nie tylko na boiskach ligowych, ale również w Lidze Mistrzów. Jego kariera wyhamowała jednak w Premier League.

Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Trabzonsporze, a po powrocie do Anglii nie ma czego szukać na Old Trafford. Czerwone Diabły kupiły latem Senne Lammensa, w którym widzą bramkarza na lata. Opcja powrotu do Mediolanu może wydawać się dla niego szansą na ponowne odzyskanie formy z sezonu 2022/2023. Dla Il Biscione rozegrał 41 meczów, zachowując 19 czystych kont.