Inter szuka następcy Sommera. Ten bramkarz jest ich faworytem

Yann Sommer latem może opuścić Inter Mediolan po wygaśnięciu kontraktu. Faworytem do jego zastąpienia ma być Guglielmo Vicario. Zarząd pracuje nad transferem Włocha - donosi Matteo Moretto.

Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Vicario faworytem do zastąpienia Sommera w Interze

Inter Mediolan po zakończeniu sezonu prawdopodobnie zmieni bramkarza. Wszystko wskazuje na to, że Yann Sommer opuści klub, gdy jego kontrakt dobiegnie końca. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca bieżącego roku. Na Półwyspie Apenińskim panuje przekonanie, że współpraca nie będzie kontynuowana. W związku z tym Nerazzurri muszą znaleźć nowego golkipera.

W kontekście obsady między słupkami przewijało się już wiele nazwisk. Natomiast zarząd mediolańskiego klubu ma swojego faworyta. Z informacji, jakie opublikował Matteo Moretto, wynika, że największe szanse na przeprowadzkę do Lombardii ma Guglielmo Vicario.

Vicario to reprezentant Włoch, więc jest bardzo dobrze znany w Serie A. W przeszłości był związany m.in. z Empoli, Cagliari, Udinese, Perugią i Venezią. Ligę włoską opuścił jednak w 2023 roku, przenosząc się do Premier League, gdzie podpisał umowę z Tottenhamem. Na wyspach zyskał miano jednego z najlepszych bramkarzy w lidze. Łącznie rozegrał 105 meczów, w których 28 razy zachował czyste konto.

Dziennikarz zasugerował, że Vicario chce wrócić do Włoch. Ponadto Inter rozpoczął intensywne prace nad sfinalizowaniem transferu. Obecna umowa bramkarza z Tottenhamem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jego wartość to ok. 30 milionów euro.