Liverpool uzgodnił warunki transferu z gwiazdą! To będzie wielkie wzmocnienie

20:08, 12. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fabrizio Romano

Liverpool uzgodnił już indywidualne warunki kontraktu z Marcem Guehim. Teraz pozostało dogadać się z Crystal Palace, o czym donosi Fabrizio Romano.

Piłkarze Liverpoolu
Obserwuj nas w
Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool coraz bliżej transferu Marca Guehiego

Liverpool tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych transferów. Do tej pory w gronie najważniejszych wzmocnień The Reds należy wymienić pozyskanie Hugo Ekitike, Jeremie’ego Frimponga oraz przede wszystkim Floriana Wirtza. Wszyscy ci trzej piłkarze już w pierwszym meczu pokazali wielką jakość. Wiadomo jednak, że to nie koniec wzmocnień na Anfield tego lata, bowiem klub pracuje przynajmniej nad dwoma wzmocnieniami.

Dużo mówi się w ostatnim czasie o transferach do ofensywy, ale blisko są także wzmocnienia defensywy. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Liverpool uzgodnił już warunki umowy z Marcem Guehim z Crystal Palace. Reprezentant Anglii ma wzmocnić defensywę zespołu Arne Slota w najbliższym czasie. Jednocześnie na celowniku The Reds nadal jest Giovanni Leoni z włoskiej Parmy.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool chce sprzedać napastnika. Ligowi rywale wyrazili zainteresowanie
Alexander Isak
Isak wskazał swój nowy klub. Czeka na rekordową ofertę!
Thomas Frank
Tottenham zainteresowany celem transferowym Arsenalu. Gwiazda rozchwytywana

Marc Guehi w minionym sezonie rozegrał dla Crystal Palace w sumie 44 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. 25-latek łącznie na poziomie angielskiej Premier League na koncie ma 132 występy i sześć trafień do siatki rywali. W reprezentacji Anglii do tej pory wystąpił on 23 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro.

Zobacz także: Real wysłał pismo do UEFA. Chce pokrzyżować plany Barcelony!