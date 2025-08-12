Liverpool uzgodnił warunki transferu z gwiazdą! To będzie wielkie wzmocnienie

Liverpool uzgodnił już indywidualne warunki kontraktu z Marcem Guehim. Teraz pozostało dogadać się z Crystal Palace, o czym donosi Fabrizio Romano.

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool coraz bliżej transferu Marca Guehiego

Liverpool tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych transferów. Do tej pory w gronie najważniejszych wzmocnień The Reds należy wymienić pozyskanie Hugo Ekitike, Jeremie’ego Frimponga oraz przede wszystkim Floriana Wirtza. Wszyscy ci trzej piłkarze już w pierwszym meczu pokazali wielką jakość. Wiadomo jednak, że to nie koniec wzmocnień na Anfield tego lata, bowiem klub pracuje przynajmniej nad dwoma wzmocnieniami.

Dużo mówi się w ostatnim czasie o transferach do ofensywy, ale blisko są także wzmocnienia defensywy. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Liverpool uzgodnił już warunki umowy z Marcem Guehim z Crystal Palace. Reprezentant Anglii ma wzmocnić defensywę zespołu Arne Slota w najbliższym czasie. Jednocześnie na celowniku The Reds nadal jest Giovanni Leoni z włoskiej Parmy.

Marc Guehi w minionym sezonie rozegrał dla Crystal Palace w sumie 44 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. 25-latek łącznie na poziomie angielskiej Premier League na koncie ma 132 występy i sześć trafień do siatki rywali. W reprezentacji Anglii do tej pory wystąpił on 23 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro.

Zobacz także: Real wysłał pismo do UEFA. Chce pokrzyżować plany Barcelony!