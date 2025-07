Liverpool szuka obrońcy. Tego nazwiska jeszcze nie było

Liverpool planuje wzmocnić obronę. Jak donosi serwis Galicia Press, na radarze The Reds pojawiła się alternatywa gdyby nie udało się sprowadzić Marca Guehiego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool może pozyskać defensora Aston Villi

Liverpool bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. Klub sprowadził już Floriana Wirtza, Jeremiego Frimponga i Milosa Kerkeza. Najnowszym nabytkiem The Reds został napastnik Hugo Ekitike, a teraz priorytetem klubu jest wzmocnienie obrony. Głównym celem jest Marc Guehi, ale transfer stopera Crystal Palace może być dość kosztowny.

Dlatego klub znalazł tańszą opcję. Ezri Konsa to zawodnik Aston Villi, gdzie występuje tam od 2019 roku. Anglik jest solidnym i niezawodnym obrońcą, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro. Według doniesień angielski gigant rozważa pozyskanie 27-latka jako następcę dla Ibrahima Konate, który może odejść.

Francuz nie przedłużył kontraktu z The Red, który wygasa w przyszłym roku. W związku z tym klub rozważa sprzedaż defensora w bieżącym okienku. Konate jest łączony m.in. z Realem Madryt.

Konsa, którego kontrakt z klubem z Birmingham obowiązuje do 2028 roku, może być dobrym wyborem dla Liverpoolu. To zawodnik, który ma spore doświadczenie w Premier League, a do tego jest wszechstronny i może występować nie tylko na środku, ale także jako prawy obrońca.

