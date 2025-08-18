Chelsea rozważa sprzedaż obrońcy. Trzy duże kluby wyraziły zainteresowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Trevoh Chalobah na wylocie z Chelsea?

Trevoh Chalobah ma ważny kontrakt z Chelsea do 2028 roku, ale jego pozycja w zespole może nie być pewna. Jeśli do klubu trafi nowy środkowy obrońca, jego szanse na regularną grę spadną. Wtedy prawdopodobne jest wypożyczenie 26-latka do innego klubu, choć The Blues nie wykluczają także transferu definitywnego. Anglicy oczekiwaliby 35 milionów euro.

Stoper wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Rozmowy w sprawie potencjalnego transferu rozpoczął już Inter Mediolan, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Włosi chętnie wypożyczyliby reprezentanta Anglii, szczególnie jeśli jeden z ich obecnych obrońców odejdzie z klubu.

Chalobah może także ponownie trafić do Crystal Palace, gdzie przebywał na wypożyczeniu w pierwszej części zeszłego sezonu. Londyński klub pamięta jego występy i bierze go pod uwagę w razie odejścia Marca Guehiego. Zainteresowanie wyrażają również Borussia Dortmund i RB Lipsk. Oba zespoły szukają wszechstronnego i doświadczonego zawodnika, który mógłby wzmocnić ich kadrę.

Teraz obrońca czeka na rozwój sytuacji. Przyszłość piłkarza może zależeć od ruchów transferowych, które mogą się wydarzyć w najbliższych dniach.

