Chelsea rozważa sprzedaż obrońcy. Trzy duże kluby wyraziły zainteresowanie

09:37, 18. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea rozważa sprzedaż Trevoha Chalobaha. Jak donosi serwis CaughtOffside, środkowy obrońca The Blues znalazł się na celowniku trzech dużych klubów.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Trevoh Chalobah na wylocie z Chelsea?

Trevoh Chalobah ma ważny kontrakt z Chelsea do 2028 roku, ale jego pozycja w zespole może nie być pewna. Jeśli do klubu trafi nowy środkowy obrońca, jego szanse na regularną grę spadną. Wtedy prawdopodobne jest wypożyczenie 26-latka do innego klubu, choć The Blues nie wykluczają także transferu definitywnego. Anglicy oczekiwaliby 35 milionów euro.

Stoper wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Rozmowy w sprawie potencjalnego transferu rozpoczął już Inter Mediolan, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Włosi chętnie wypożyczyliby reprezentanta Anglii, szczególnie jeśli jeden z ich obecnych obrońców odejdzie z klubu.

POLECAMY TAKŻE

Nicolas Jackson
Chelsea wyceniła swoją gwiazdę. Tyle ma zarobić na odejściu Jacksona
Alessandro Bastoni
Chelsea wykłada 50 milionów euro za Bastoniego. Jest decyzja Interu
Xavi Simons
Man City czy Chelsea? Xavi Simons wybrał nowy klub

Chalobah może także ponownie trafić do Crystal Palace, gdzie przebywał na wypożyczeniu w pierwszej części zeszłego sezonu. Londyński klub pamięta jego występy i bierze go pod uwagę w razie odejścia Marca Guehiego. Zainteresowanie wyrażają również Borussia Dortmund i RB Lipsk. Oba zespoły szukają wszechstronnego i doświadczonego zawodnika, który mógłby wzmocnić ich kadrę.

Tylko u nas

Robert Kolendowicz
Kolendowicz to nie jest główny problem. Problemem jest mit o wielkiej Pogoni
Afonso Sousa
Właściciel Samsunsporu dla Goal.pl: Tyle zapłaciliśmy za Sousę. Lech chciał dużo więcej
Transparent kibiców Maccabi Hajfa
Właściciel Maccabi Hajfa dla Goal.pl: Transparent w trakcie meczu? Moje zdanie jest jasne!

Teraz obrońca czeka na rozwój sytuacji. Przyszłość piłkarza może zależeć od ruchów transferowych, które mogą się wydarzyć w najbliższych dniach.

Zobacz także: Gwiazda Chelsea rozchwytywana. Napastnik wybrał nowy klub