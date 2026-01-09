Inter Mediolan rozgląda się za nowym wahadłowym. Nerazzurri znaleźli odpowiedniego kandydata na krajowym podwórku. Na ich radarze znalazł się Emil Holm z Bologni - donosi serwis Fcinternews.it.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Emil Holm wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan w obecnym sezonie ma problem z obsadą prawego wahadła. Nerazzurri nie mogą przynajmniej do marca korzystać z kontuzjowanego Denzela Dumfriesa. Holender poddał się operacji kostki, która wymaga długiego leczenia. Cristian Chivu zatem mocno musi się napocić, aby wybrać odpowiedniego piłkarza na mecz właśnie na tej pozycji.

Od dłuższego czasu docierają do nas plotki związane z Interem Mediolan i ich poszukiwaniem wahadłowego. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje serwis Fcinternews.it. Otóż wicemistrzowie Włoch znaleźli odpowiedniego kandydata wewnątrz Serie A. W kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się bowiem Emil Holm, który na co dzień jest związany z Bologną.

Inter Mediolan nie ma zamiaru zwlekać. Klub ze Stadio Giuseppe Meazza skontaktował się już z otoczeniem Szweda oraz jego pracodawcą. Obecnie jednak są to wstępne zapytania. Do transferu jeszcze daleka droga. Czas jednak pokaże, czy defensor finalnie trafi do zespołu prowadzonego przez Cristiana Chivu.

Emil Holm w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce Bologni. Reprezentant Szwecji zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie i aż pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia podopiecznego Vincenzo Italiano na 13 milionów euro.