Inter Mediolan rozmawiał z agentem piłkarza. Może zastąpić Dumfriesa

Inter Mediolan musi znaleźć prawego obrońcę, który zastąpi Denzela Dumfriesa. Z informacji Simona Phillipsa wynika, że rozmawiali z agentem Malo Gusto. Chelsea rozważa jego sprzedaż.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Malo Gusto może trafić do Interu Mediolan

Inter Mediolan ma za sobą świetny sezon, jeśli chodzi o rozgrywki na krajowym podwórku. Cristian Chivu i spółka sięgnęli po podwójną koronę, będąc najlepszą drużyną w Serie A oraz Pucharze Włoch. Ważną postacią w zespole od kilku lat jest Denzel Dumfries. Reprezentant Holandii po Mistrzostwach Świata nie wróci jednak na Półwysep Apeniński. Real Madryt aktywował klauzulę w jego kontrakcie.

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Oznacza to, że Dumfries przeniesie się do Realu Madryt w zamian za 20 milionów euro. Odejście zawodnika wyjściowej jedenastki sprawia, że Mediolańczycy muszą pozyskać nowego piłkarza. Kandydatem numer jeden jest Marco Palestra, ale przeszkodą są oczekiwania finansowe Atalanty. Nieoczekiwanie wśród potencjalnych następców Dumfriesa znalazł się gracz Chelsea.

Simon Phillips poinformował, że do Interu zgłosił się agent Malo Gusto. Francuz może zostać sprzedany przez Londyńczyków, którzy są gotowi sprzedać go za odpowiednią kwotę. Pierwsze rozmowy się odbyły, a w niedalekiej przyszłości spodziewane są kolejne spotkania. Nerazzurri, jeśli będą zainteresowani, muszą liczyć się z poważną konkurencją. O prawym obrońcy myśli jeszcze Manchester City.

Gusto w minionym sezonie wystąpił w 49 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst. Do Chelsea trafił w styczniu 2023 roku, ale został wypożyczony z powrotem do Lyonu. Na stałe w Londynie pojawił się pół roku później.

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