Inter Mediolan naciska na transfer młodego Chorwata

Inter obserwuje Branimira Mlacicia z Hajduka Split, informuje Matteo Moretto. Chorwacki obrońca z rocznika 2007 budzi duże zainteresowanie Nerazzurrich, którzy mają już konkretny plan na transfer.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter monitoruje Mlacicia i ocenia go jako transfer na przyszłość

Inter coraz śmielej zagląda na rynek bałkański. Po sprowadzeniu Topalovicia klub kieruje uwagę na Branimira Mlacicia z Hajduka Split. Według Matteo Moretto, Nerazzurri bardzo cenią jego możliwości. Ekspert podkreśla, że Inter obserwuje zawodnika od miesięcy i wysoko ocenia jego warunki fizyczne oraz technikę.

Branimir Mlacić ma osiemnaście lat i jest trzonem młodzieżowych reprezentacji. Ma już debiut w chorwackiej kadrze U-21, co potwierdza, jak szybko się rozwija. Ma 192 cm wzrostu, świetnie radzi sobie w pojedynkach indywidualnych i potrafi wyprowadzać piłkę. W tym sezonie rozegrał jedenaście spotkań ligowych, jedno w krajowym pucharze i trzy w eliminacjach Ligi Konferencji.

Inter nie jest jedynym zainteresowanym. Sportske Novosti pisze o dużej konkurencji ze strony Liverpoolu. Inter ma jednak konkretny plan. Klub chciałby pozyskać obrońcę jeszcze w najbliższych tygodniach, ale pozostawić go w Hajduku do końca sezonu w formie wypożyczenia. To model, który Nerazzurri stosują regularnie w przypadku młodych zawodników.

Mediolański klub szuka wzmocnień z myślą o kolejnych latach. Mlacić wpisuje się w strategię budowania szerokiej, perspektywicznej defensywy. Nerazzurri uważnie analizują każdy detal, a chorwacki talent staje się jednym z głównych celów skautingu.

