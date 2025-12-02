Inter Mediolan naciska na transfer młodego Chorwata

14:31, 2. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter obserwuje Branimira Mlacicia z Hajduka Split, informuje Matteo Moretto. Chorwacki obrońca z rocznika 2007 budzi duże zainteresowanie Nerazzurrich, którzy mają już konkretny plan na transfer.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter monitoruje Mlacicia i ocenia go jako transfer na przyszłość

Inter coraz śmielej zagląda na rynek bałkański. Po sprowadzeniu Topalovicia klub kieruje uwagę na Branimira Mlacicia z Hajduka Split. Według Matteo Moretto, Nerazzurri bardzo cenią jego możliwości. Ekspert podkreśla, że Inter obserwuje zawodnika od miesięcy i wysoko ocenia jego warunki fizyczne oraz technikę.

Branimir Mlacić ma osiemnaście lat i jest trzonem młodzieżowych reprezentacji. Ma już debiut w chorwackiej kadrze U-21, co potwierdza, jak szybko się rozwija. Ma 192 cm wzrostu, świetnie radzi sobie w pojedynkach indywidualnych i potrafi wyprowadzać piłkę. W tym sezonie rozegrał jedenaście spotkań ligowych, jedno w krajowym pucharze i trzy w eliminacjach Ligi Konferencji.

POLECAMY TAKŻE

Yann Sommer
Sommer odchodzi! Inter wytypował następcę
Piotr Zieliński
Zieliński dał impuls, który pobudził Inter. Włosi apelują do Chivu
Piotr Zieliński
Złe wieści dla Zielińskiego! Inter obserwuje gwiazdę Atalanty

Inter nie jest jedynym zainteresowanym. Sportske Novosti pisze o dużej konkurencji ze strony Liverpoolu. Inter ma jednak konkretny plan. Klub chciałby pozyskać obrońcę jeszcze w najbliższych tygodniach, ale pozostawić go w Hajduku do końca sezonu w formie wypożyczenia. To model, który Nerazzurri stosują regularnie w przypadku młodych zawodników.

Mediolański klub szuka wzmocnień z myślą o kolejnych latach. Mlacić wpisuje się w strategię budowania szerokiej, perspektywicznej defensywy. Nerazzurri uważnie analizują każdy detal, a chorwacki talent staje się jednym z głównych celów skautingu.

Zobacz również: FC Barcelona i Real Madryt powalczą o gwiazdę wartą 70 mln euro