Inter Mediolan blisko transferu pomocnika. Trwają rozmowy

Inter Mediolan prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Moussy Diaby'ego z Al-Ittihad - informuje Fabrizio Romano. Negocjacje zmierzają w kierunku wypożyczenia z opcją wykupu.

Moussa Diaby na celowniku Interu. Francuz bliski przeprowadzki do Włoch

Inter Mediolan po trzech zwycięstwach z rzędu umocnił się na czele Serie A. Jednym z liderów zespołu jest Piotr Zieliński, który w ostatnich tygodniach odzyskał znakomitą formę. Trener Cristian Chivu nie szczędzi pochwał dla polskiego pomocnika, podkreślając jego wpływ na grę drużyny w ofensywie.

Władze Interu nie zwalniają tempa także na rynku transferowym. Według najnowszych doniesień Fabrizio Romano, wicemistrzowie Włoch prowadzą negocjacje w sprawie pozyskania Moussy Diaby’ego, który obecnie reprezentuje barwy Al-Ittihad. 26-letni francuski skrzydłowy latem 2024 roku opuścił Aston Villę i za 60 milionów euro przeniósł się na Bliski Wschód.

W obecnym sezonie w barwach saudyjskiego klubu Diaby rozegrał 24 mecze, w których zdobył trzy bramki i zanotował 11 asyst. Rozmowy Interu zmierzają w kierunku wypożyczenia z opcją wykupu wynoszącą 35 milionów euro. Sam zawodnik już zaakceptował warunki zaproponowane przez Nerazzurrich. Sfinalizowanie transferu zależy teraz od decyzji saudyjskiego klubu.

Moussa Diaby to także 11-krotny reprezentant Francji, który wcześniej występował w takich klubach, jak Crotone i Bayer Leverkusen. Jego kontrakt z Al-Ittihad obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jego aktualna wartość rynkowa według Transfermarkt.de wynosi 28 milionów euro.