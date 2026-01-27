Zieliński był o krok od odejścia. To odmieniło jego sytuację w Interze

Piotr Zieliński w tym sezonie jest kluczową postacią Interu Mediolan. Latem był bliski odejścia, ale w jego sprawie interweniował Cristian Chivu. "Tuttosport" ujawnia kulisy.

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Chivu przekonał Zielińskiego. Przy nim rozkwita

Piotr Zieliński nie mógł zaliczył pierwszego sezonu w Interze Mediolan do w pełni satysfakcjonujących. Miał problem z regularną grą i utrzymaniem wysokiej dyspozycji. Latem wydawało się wręcz, że zmieni otoczenie i opuści Włochy. Jego nazwisko było łączone z transferem do Anglii lub Arabii Saudyjskiej, więc trudno było przewidzieć, że kilka miesięcy później będzie stanowił o sile drugiej linii Nerrazzurich. Tak się jednak właśnie dzieje – Zieliński nawiązuje formą do najlepszych czasów z Napoli i jest ulubieńcem kibiców Interu.

Pod nieobecność Hakana Calhanoglu to właśnie Zieliński dyryguje drugiej linii Interu. Pierwszy skład wywalczył już wcześniej, ale teraz jest prawdziwym liderem. Do bardzo dobrej gry dokłada też liczby – w styczniu uzbierał dwa trafienia w Serie A, a łącznie we wszystkich rozgrywkach ma ich na koncie cztery.

Ten scenariusz latem był mocno surrealistyczny. Wówczas Zielińskiemu było znacznie bliżej do zmiany barw klubowych. „Tuttosport” ujawnia kulisy zmiany decyzji, na którą kluczowy wpływ miał Christian Chivu. To właśnie on poinformował reprezentanta Polski, że mocno na niego liczy i na pewno da mu realną szansę w sezonie 2025/2026.

Dla Zielińskiego był to przełom, ponieważ Simone Inzaghi wolał stawiać na innych zawodników. Chivu wybrał właśnie Polaka, co okazało się strzałem w dziesiątkę dla całej drużyny.