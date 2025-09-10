Real Madryt szykuje duży transfer? Padła konkretna kwota

Real Madryt buduje już plany transferowe na kolejne miesiące, opracowując strategię. Defensa Central przekazała natomiast, ile stołeczny klub może wydać na konkretnego defensora.

Real może przeznaczyć 60 milionów na Adama Whartona

Real Madryt w trakcie ostatniego okna transferowego wzmocnił się na kilku pozycjach, między innymi pozyskując Trenta Alexandra-Arnolda oraz Deana Huijsena. Tymczasem władze klubu już opracowują strategię na kolejne sesje transferowe. Defensa Central przekazała wiadomości o kolejnym celu giganta La Liga, wskazując wprost informacje o sumie możliwej do wydania na wzmocnienie.

Źródło podało, że na radarze Królewskich znalazł się Adam Wharton z Crystal Palace. Real miałby przeznaczyć na transakcję z udziałem zawodnika 60 milionów euro. Jednocześnie klub z Hiszpanii chce takim wzmocnieniem dokończyć przebudowę środka pola po tym, jak z madrycką ekipą pożegnali się Luka Modrić oraz Toni Kroos.

Aby transakcja doszła do skutku, wiele zależy od działaczy Crystal Palace. Jasne jest, że angielski klub nie zamierza ułatwiać zawodnikowi rozstania. Mimo wszystko przedstawiciele Realu wierzą, że perspektywa gry w hiszpańskiej drużynie będzie atrakcyjna dla Whartona. Z kolei konkretna propozycja finansowa złożona Crystal Palace mogłaby przekonać klub do przeprowadzenia transakcji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że do samego transferu wciąż daleka droga. Na dzisiaj żadna oficjalna oferta nie została jeszcze złożona. Temat dołączenia trzykrotnego reprezentanta Anglii pozostaje więc aktualnie głównie medialną spekulacją.

Wharton ma kontrakt ważny z klubem z Premier League do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość gracza szacowana jest natomiast na 45 milionów euro.

