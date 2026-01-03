Inter dogadał się ws. transferu obrońcy. Teraz wszystko zależy od Barcelony

Inter Mediolan jest coraz bliżej porozumienia w sprawie transferu Joao Cancelo, ale sprawa wciąż nie jest zamknięta. Według Sport Mediaset Portugalczyk czeka na sygnał z Barcelony, zanim podejmie ostateczną decyzję.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter dogadany z Al Hilal, ale Cancelo zwleka przez Barcelonę

Inter Mediolan wykonał konkretny krok w stronę sprowadzenia Joao Cancelo. Klub osiągnął wstępne porozumienie z Al Hilal w sprawie sześciomiesięcznego wypożyczenia obrońcy. Saudyjczycy zgodzili się pokryć część bardzo wysokiego wynagrodzenia piłkarza, co jest kluczowe, bo pensja Portugalczyka na poziomie około 15 milionów euro rocznie pozostaje poza zasięgiem europejskich klubów.

Joao Cancelo nie jest już brany pod uwagę w Al Hilal po konflikcie z Simone Inzaghim. To przesądza o jego odejściu w styczniu. Inter widzi w tym szansę i prowadzi rozmowy bezpośrednio z zawodnikiem, próbując przekonać go do założenia koszulki Nerazzurrich. W Mediolanie wierzą, że znajomość klubu i ligi może odegrać kluczową rolę.

Joao Cancelo wstrzymuje jednak decyzję, bo liczy na ruch ze strony Barcelony. Kataloński klub jest zainteresowany jego usługami, ale na razie nie złożył oficjalnej oferty. To sprawia, że Inter pozostaje najbardziej konkretną opcją, choć Portugalczyk nie ukrywa, że powrót na Camp Nou byłby dla niego bardzo kuszący.

Inter Mediolan rozważa także możliwą wymianę, w ramach której do Al Hilal trafiłby Francesco Acerbi lub Stefan de Vrij. Juventus również pytał o sytuację Cancelo, lecz na ten moment to Inter ma najmocniejszą pozycję negocjacyjną. Wszystko zależy od tego, czy Barcelona zdecyduje się wykonać ruch. Jeśli nie, droga do San Siro pozostaje otwarta.

