Simone Inzaghi może wkrótce sięgnąć po wzmocnienie prosto z Interu Mediolan. Jak się okazuje, Włoch chce sprowadzić Francesco Acerbiego do Al-Hilal - informuje Nicolo Schira.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Francesco Acerbi dołączy do Simone Inzaghiego w Al-Hilal?

Simone Inzaghi latem zdecydował się opuścić Inter Mediolan. Włoch spędził z zespołem Nerazzurrich cztery świetne sezony. Teraz 49-latek zasiada na ławce Al-Hilal, a obecnym szkoleniowcem zespołu Serie A jest Cristian Chivu. Wydaje się, że ten ruch wyszedł wszystkim na dobre. Nawet wicemistrzom Italii, którzy poważnie liczą się w walce o krajowe mistrzostwo.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje przekazuje Nicolo Schira. Nie od dziś wiadomo, że Simone Inzaghi lubi sprowadzać piłkarzy sprawdzonych przez siebie. Nie inaczej może być tym razem. Otóż włoski szkoleniowiec wraz z Al-Hilal mogą sięgnąć po zawodnika własnie Interu Mediolan. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Francesco Acerbi.

Przyszłość Włocha na Stadio Giuseppe Meazza stoi pod dużym znakiem zapytania. Inter Mediolan od wielu miesięcy rozgląda się za jego następcą, ale wciąż nie może znaleźć odpowiedniego kandydata. Kontrakt 37-latka w Nerazzurrimi wygasa wraz z końcem sezonu, a całej sytuacji przygląda się Simone Inzaghi. Warto zaznaczyć, że trener miał okazje współpracować z defensorem jeszcze za czasów Lazio.

Francesco Acerbi w trwającej kampanii rozegrał 12 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Doświadczony Włoch zdołał zaliczyć jedną asystę. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Como.