Transfer Ter Stegena budzi wątpliwości. Klub nie mówi jednym głosem

08:15, 3. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Girona analizuje sensacyjne wypożyczenie Marca Andre Ter Stegena z FC Barcelony, ale wewnątrz klubu zdania są podzielone. Według Sportu temat jest realny, choć pojawiają się poważne wątpliwości sportowe i budżetowe.

Marc-Andre Ter Stegen
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Girona rozważa transfer Ter Stegena, lecz trener ma inne priorytety

Girona prowadzi wewnętrzną debatę w sprawie transferu Marca Andre Ter Stegena. Z perspektywy działu sportowego pomysł wypożyczenia bramkarza z FC Barcelony uznawany jest za ogromną szansę na wzmocnienie zespołu na drugą część sezonu. Klub w pierwszej kolejności chciał mieć jasność co do stanu zdrowia Niemca i ta kwestia została już rozwiana. Ter Stegen jest w pełni gotowy do gry po problemach z plecami.

Marc Andre Ter Stegen stał się więc realną opcją transferową. Dyrektor sportowy Quique Carcel uważa go za priorytet i jest gotowy naciskać na wypożyczenie, jeśli tylko zawodnik otworzy się na taki scenariusz. Z punktu widzenia zarządu sprowadzenie bramkarza tej klasy mogłoby znacząco podnieść poziom drużyny i dać impuls w kluczowej fazie sezonu.

Marc Andre Ter Stegen nie przekonuje jednak wszystkich w klubie. Największe wątpliwości ma trener Michel. Publicznie przyznaje, że piłkarz tej rangi wzmocniłby każdą drużynę, ale prywatnie kładzie nacisk na inne potrzeby. Jego zdaniem Girona pilnie potrzebuje wzmocnień w defensywie, zwłaszcza na środku obrony, gdzie braki są najbardziej odczuwalne.

Michel w pełni ufa obecnemu numerowi jeden, Paulo Gazzanidze. Szkoleniowiec obawia się, że zaangażowanie dużej części ograniczonego zimowego budżetu na jedną pozycję może utrudnić rozwiązanie ważniejszych problemów zespołu. Preferuje rozsądne rozdysponowanie środków i wzmocnienia tam, gdzie drużyna traci najwięcej.

Na dziś zainteresowanie Ter Stegenem jest faktem, ale w Gironie daleko do pełnej zgody. Klub musi zdecydować, czy postawić na prestiż i jakość w bramce, czy skupić się na bardziej palących potrzebach w polu.

