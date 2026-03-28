Inter chce zawodnika Liverpoolu. Konkretne plany włoskiego giganta

PressFocus Na zdjęciu: Cristian Chivu

Giovanni Leoni na celowniku Interu

Inter Mediolan jest na czele tabeli włoskiej Serie A, jednak ostatnie wyniki rozczarowały kibiców. Trzy kolejne mecze bez zwycięstwa sprawiły, że przewaga nad Milanem stopniała do zaledwie sześciu punktów. Walka w tym sezonie o mistrzostwo Włoch zapowiada się niezwykle emocjonująco.

W kontekście letniego okna transferowego włoski gigant planuje wzmocnić defensywę. Na radarze Interu znalazł się młody obrońca Liverpoolu – Giovanni Leoni. Mediolański klub jest zainteresowany wypożyczeniem 19-latka z opcją wykupu. Włoski piłkarz jest związany umową na Anfield do czerwca 2029 roku.

Obecnie Leoni zmaga się z poważną kontuzją kolana, która wykluczyła Włocha z gry na wiele miesięcy. Mimo tego jego potencjał wciąż przyciąga uwagę Interu. Wypożyczenie pozwoli mediolańskiemu klubowi dokładnie ocenić jego formę po powrocie do zdrowia, zanim podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykupie.

Istotną rolę w możliwym transferze Leoniego odgrywa Cristian Chivu, który zna środkowego obrońcę z czasów wspólnej pracy w Parmie i ufa jego umiejętnościom. Sam Leoni skupia się obecnie przede wszystkim na powrocie do pełnej sprawności. 19-latek dołączył do The Reds latem zeszłego roku za 31 milionów euro. W tym sezonie zdołał wystąpić tylko w meczu Pucharu Ligi Angielskiej.