FC Barcelona poważnie interesuje się Alessandro Bastonim. Tymczasem Inter Mediolan wycenił swoją gwiazdę. Nerazzurri oczekują ofert nie mniejszych niż 50 milionów euro - informuje "La Gazzetta dello Sport".

W ostatnich tygodniach niezwykle głośno się zrobiło o Alessandro Bastonim. Nie tylko ze względu na symulkę w meczu derbowym z Juventusem. W mediach przewija się temat reprezentanta Włoch w kontekście odejścia z Interu Mediolan. Defensor znajduje się bowiem na celowniku FC Barcelony, która poważnie podchodzi do 26-latka.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Alessandro Bastoniego przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Otóż włoski gwiazdor rzeczywiście może latem zmienić barwy klubowe. Inter Mediolan postanowił bowiem wycenić swojego gracza. Liderzy Serie A oczekują ofert, które będą przekraczały 50 milionów euro. Jest to zaskakująco niska kwota, jak na jednego z najlepszych obrońców na świecie.

FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem, który obserwuje Alessandro Bastoniego. Zawodnik Interu Mediolan znajduje się również w kręgu zainteresowań klubów Premier League. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle ciekawie w kontekście przyszłości Włocha. Czas pokaże, czy któryś zespół spełni oczekiwania finansowe Nerazzurrich.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Italii może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.