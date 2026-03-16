Barcelona czeka na ruch gwiazdy. Letni transfer wciąż możliwy

Barcelona chce, aby jej nowym defensorem został Alessandro Bastoni. Gwiazdor Interu Mediolan nie wyklucza transferu i z dużym entuzjazmem patrzy na możliwość gry dla Dumy Katalonii - informuje Matteo Moretto.

Bastoni nie wyklucza transferu. Barcelona czeka na jego ruch

Barcelona latem będzie chciała wzmocnić defensywę i sprowadzić obrońcę z najwyższej półki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przewijało się w jej kontekście kilka nazwisk, w tym głównie Nico Schlotterbeck czy Alessandro Bastoni. Zwolennikiem tego pierwszego jest Hansi Flick, zaś na transfer drugiego naciska Deco. Wiele zależy od nastawienia obu gwiazd – media twierdzą, że Włoch byłby zainteresowany przeprowadzką do Katalonii.

Obecnie główną przeszkodą jest natomiast wycena, sięgająca nawet 80 milionów euro. Inter Mediolan nie ma presji, aby sprzedawać swojego czołowego piłkarza już teraz. Barcelona monitoruje sytuację i czeka na ruch ze strony Bastoniego – musi pokazać, że faktycznie chce grać dla ekipy Flicka. Tylko wtedy taki transfer będzie możliwy.

Hiszpański gigant liczy, że Bastoni swoimi naciskami skłoni włodarzy Interu do zmniejszenia ceny jego transferu. Blaugrana nie jest w stanie zapłacić obecnie 80 milionów euro za tego zawodnika, gdyż ma też inne cele, a jednym z nich jest wykup Marcusa Rashforda.

Kluczowa decyzja należy więc do reprezentanta Włoch. Barcelona z chęcią go sprowadzi, ale nie za pieniądze, jakich oczekuje Inter Mediolan. Matteo Moretto potwierdza, że obie strony interesują się tą współpracą i nie można wykluczyć, że faktycznie do niej dojdzie.