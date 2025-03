Pena może odejść z Barcelony. Chce go klub reprezentanta Polski

Inaki Pena znalazł się na celowniku Galatasaray Stambuł. Turcy szukają nowego bramkarza i Hiszpan może trafić do klubu, w którym występuje Przemysław Frankowski, o czym poinformował kataloński "Sport".

Inaki Pena może trafić do Galatasaray Stambuł

Barcelona w zasadzie na kontrakcie ma trzech bramkarzy, którzy są na dobrym poziomie, z czego dwóch to absolutna klasa światowa. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym oraz Marcu-Andre ter Stegenie. Obaj to gwarancja jakości oraz pewności pomiędzy słupkami. Z kolei Inaki Pena w takim gronie wypada dość blado, przez co wydaje się, że po sezonie może odejść z klubu, bowiem nie ma po prostu dla niego miejsca w zespole.

To oczywiście oznacza, że bramkarzem Barcelony interesuje się kilka klubów. Ostatnio pisaliśmy o tym, że Pena jest jedną z opcji na nowego bramkarza PSG, więcej o tym można przeczytać TUTAJ. Teraz z kolei kataloński dziennik “Sport” donosi, że Inaki Pena trafił na celownik Galatasaray Stambuł. Turecki gigant poszukuje nowego bramkarza, a Pena mógłby wtedy zagrać w jednym zespole z kolejnym reprezentantem Polski, a mianowicie Przemysławem Frankowskim.

Inaki Pena w tym sezonie dla Dumy Katalonii rozegrał 22 mecze, w których sześć razy zachował czyste konto. W sumie dla zespołu, którego jest wychowankiem wystąpił w 44 starciach. 26-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 10 milionów euro. Co ciekawe, Pena miał już okazję występować w Galatasaray w sezonie 2021/2022. Wówczas w tym zespole zanotował osiem występów.

