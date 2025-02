PSG wybrało następcę Donnarummy. To rozchwytywany bramkarz

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

PSG sięgnie po bramkarza z Ligue 1?

Gianluigi Donnarumma jest związany z Paris Saint-Germain umową tylko do połowy 2026 roku. Choć deklaruje swoje przywiązanie do klubu i zapewnia, że widzi przyszłość na Parc des Princes, rozmowy kontraktowe nie przyniosły jeszcze zamierzonego rezultatu – wręcz utknęły w martwym punkcie, co sprawia, że paryżanie mogą ostatecznie stracić swojego podstawowego bramkarza. Niedawno media łączyły Donnarummę z Interem Mediolan, co byłoby dla kibiców Milanu kolejnym ciosem.

Przyszłość Donnarummy pozostaje niewyjaśniona. PSG w pierwszej kolejności będzie starać się o to, aby zatrzymać go na dłużej, ale planuje także kolejny sezon bez Włocha. Jeśli umowa nie zostanie przedłużona, dojdzie do sprzedaży. “L’Equipe” ujawnia, że wybrano jego następcę – miałby nim zostać Lucas Chevalier. W najbliższym czasie klub ma zacząć działać, aby przygotować się pod letni transfer bramkarza Lille.

23-letni Chevalier od kilku sezonów prezentuje się znakomicie. Stale się rozwija i już teraz jest jednym z najciekawszych bramkarzy w Europie. Potwierdzają to jego świetne występy w Lidze Mistrzów – tylko w tym sezonie pomógł drużynie zwyciężyć z Realem Madryt oraz Atletico Madryt.

W tym przypadku PSG musi liczyć się z dużym wydatkiem. Chevalier jest związany z Lille do 2027 roku, a jego osoba generuje na rynku transferowym potężne zainteresowanie. Do tej pory wymieniano go w gronie kandydatów do wzmocnienia takich gigantów, jak Chelsea, Manchester United czy Bayern Monachium.