Liverpool ma nowy transferowy cel. Gwiazda Bundesligi może wzmocnić atak

Liverpool latem przeprowadzić chce transferową ofensywę. Nowym celem The Reds do linii ataku jest Benjamin Sesko z RB Lipsk, o czym poinformował właśnie serwis "GiveMeSport".

Mark Pain/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot, Liverpool

Liverpool chce pozyskać Benjamina Sesko

Liverpool z bardzo dobrej strony prezentuje się pod wodzą Arne Slota. Właściwie przyznać trzeba, że drużyna szkoleniowca rodem z Holandii nawiązuje do najlepszych lat pracy na Anfield Road Jurgena Kloppa. Ofensywna gra, doskonałe wyniki i coraz bliższe trofea powodują, że The Reds z pewnością będą mogli zaliczyć ten sezon do udanych.

Niemniej wiadomo jednak także, że niezależnie od końcowego wyniku w tym sezonie, Liverpool latem przejdzie spore zmiany, głównie ze względu na planowane odejścia kilku ważnych graczy. Z klubem pożegnać ma się Luis Diaz oraz Darwin Nunez, a więc dwaj napastnicy. Z tego też powodu klub szuka nowego snajpera i na listę życzeń trafił nowy gracz. Według informacji przekazanych przez “GiveMeSport”, Liverpool chce, aby Benjamin Sesko był częścią planowanej na lato ofensywny transferowej.

Słoweński napastnik aktualnie związany jest z ekipą RB Lipsk. W obecnym sezonie zdobył on w sumie we wszystkich rozgrywkach 17 goli oraz zanotował pięć asyst w 34 meczach. O usługi 21-latka stara się jednak nie tylko Liverpool, ale i szereg innych zespołów, jak chociażby Arsenal oraz Manchester United. Jakiś czas temu wycenianym przez serwis “Transfermarkt” na 50 milionów euro napastnikiem interesowała się także Barcelona.

