Borussia szykuje ruch w swoim stylu. Chce argentyńską perełkę

08:34, 31. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Borussia Dortmund obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodników. Jak podaje Ekrem Konur, niemiecki klub wziął na radar Iana Subiabre'a.

Niko Kovac
Na zdjęciu: Niko Kovac

Ian Subiabre na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat słynie z doskonałego skautingu, co w poprzednich latach potwierdziły transfery takich zawodników jak Jadon Sancho, Jude Bellingham czy Erling Haaland. Każdy z tych piłkarzy opuścił już Signal Iduna Park, a niemiecki klub zarobił na ich sprzedaży ogromne pieniądze. Włodarze z Zagłębia Ruhry nie zamierzają jednak zwalniać tempa i planują kolejne ruchy w podobnym stylu, licząc na następne spektakularne zyski.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Borussii Dortmund znalazł się bowiem Ian Subiabre z River Plate. 19-letni Argentyńczyk uchodzi za wielki talent, co nie umknęło uwadze skautów z Dortmundu.

Jego sytuację monitorują również inne europejskie potęgi, takie jak FC Barcelona, Atletico Madryt, Chelsea, Liverpool czy Juventus. Tak wielkie zainteresowanie jego osobą może zwiastować zaciętą rywalizację o podpis młodego zawodnika.

Atutem Iana Subiabre’a jest bez wątpienia jego wszechstronność – może występować jako prawy skrzydłowy, lewy napastnik, a także klasyczna „dziewiątka”. W pierwszej drużynie River Plate rozegrał dotąd 34 spotkania, zdobywając trzy gole i notując trzy asysty. Mierzący 174 centymetry piłkarz ma kontrakt ważny do końca grudnia 2028 roku. Choć jego klauzula odstępnego wynosi 100 milionów euro, realna kwota transferu może być znacznie niższa.