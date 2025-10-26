Hjulmand znalazł się na celowniku kolejnego giganta. Man United może obejść się smakiem

Tottenham może przechytrzyć Manchester United
Tottenham Hotspur rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. Klub z Londynu szuka zawodnika, który zwiększy rywalizację w drużynie i zapewni spokój w środku pola. Na szczycie listy życzeń pojawiło się nazwisko Mortena Hjulmanda, ponieważ Thomas Frank chce poszerzyć kadrę o zawodnika z defensywnym profilem. Duńczyk jest kapitanem Sportingu, gdzie rozegrał już ponad 100 spotkań.
Wcześniej wydawało się, że to Manchester United sprowadzi Hjulmanda. Ruben Amorim również potrzebuje wzmocnień w środku pola i chętnie ponownie współpracowałby z Duńczykiem.
Mimo to według najnowszych doniesień z portugalskich mediów to Tottenham jest bliżej sfinalizowania tego transferu. Londyńczycy przygotowują ofertę i liczą, że uda się dojść do porozumienia ze Sportingiem jeszcze przed zakończeniem sezonu.
Piłkarz ma umowę ważną do 2028 roku, a w kontrakcie wpisano klauzulę odejścia w wysokości 80 milionów euro. Według źródła Hjulmand porozumiał się już z władzami Sportingu, że pozostanie w klubie do końca obecnych rozgrywek w zamian za premię finansową. W związku z tym Tottenham prawdopodobnie ruszy po niego dopiero latem.
