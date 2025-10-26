Hjulmand znalazł się na celowniku kolejnego giganta. Man United może obejść się smakiem

Morten Hjulmand znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur. Jak podaje Record, Spurs są obecnie faworytem do pozyskania pomocnika Sportingu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Tottenham może przechytrzyć Manchester United

Tottenham Hotspur rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. Klub z Londynu szuka zawodnika, który zwiększy rywalizację w drużynie i zapewni spokój w środku pola. Na szczycie listy życzeń pojawiło się nazwisko Mortena Hjulmanda, ponieważ Thomas Frank chce poszerzyć kadrę o zawodnika z defensywnym profilem. Duńczyk jest kapitanem Sportingu, gdzie rozegrał już ponad 100 spotkań.

Wcześniej wydawało się, że to Manchester United sprowadzi Hjulmanda. Ruben Amorim również potrzebuje wzmocnień w środku pola i chętnie ponownie współpracowałby z Duńczykiem.

Mimo to według najnowszych doniesień z portugalskich mediów to Tottenham jest bliżej sfinalizowania tego transferu. Londyńczycy przygotowują ofertę i liczą, że uda się dojść do porozumienia ze Sportingiem jeszcze przed zakończeniem sezonu.

Piłkarz ma umowę ważną do 2028 roku, a w kontrakcie wpisano klauzulę odejścia w wysokości 80 milionów euro. Według źródła Hjulmand porozumiał się już z władzami Sportingu, że pozostanie w klubie do końca obecnych rozgrywek w zamian za premię finansową. W związku z tym Tottenham prawdopodobnie ruszy po niego dopiero latem.

