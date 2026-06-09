Hellebrand może opuścić Górnik Zabrze! Oto szczegóły klauzuli

Patrik Hellebrand znalazł się na radarze Widzewa Łódź. Pomocnik jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Szczegóły klauzuli ujawnił Tomasz Włodarczyk z kanału Meczyki.pl. Górnik Zabrze może zarobić 1,7 mln euro.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Hellebrand łączony z Widzewem Łódź. Tyle może dostać Górnik Zabrze

Patrik Hellebrand jest jednym z najlepszych pomocników w Ekstraklasie i jednocześnie gwiazdą oraz liderem Górnika Zabrze. Miniony sezon był dla niego niezwykle udany, ponieważ z Trójkolorowymi zdobył Puchar Polski i zajął 2. miejsce w lidze. Indywidualnie strzelił 4 bramki i zaliczył 2 asysty w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dobra forma przyciągnęła zainteresowanie innych.

Ostatnio media pisały o możliwej przeprowadzce do Turcji. Czeski piłkarz przykuł uwagę beniaminka 2. ligi tureckiej – Bursasporu. Hellebrand jest również jednym z dwóch zawodników, o których myśli Widzew Łódź. Warto dodać, że w kontrakcie piłkarza zapisana jest kwota odstępnego. Oznacza to, że Górnik będzie bezradny, jeśli ktoś wpłaci ustaloną wcześniej sumę.

Kolejne informacje dot. szczegółów klauzuli przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Okazuje się, że klauzula różni się w zależności od drużyn i poziomu rozgrywkowego. Dla polskich klubów cena to 1,7 mln euro, a zagraniczne kluby mogą zapłacić 1,5 mln euro. W przypadku spadku Czech byłby do wyjęcia za jedyne 400 tysięcy euro.

Co ciekawe klauzula nie obowiązuje przez całe okienko transferowe. Jest ważna do zimy 2029 roku ale tylko w styczniu oraz lipcu. Warto jednak dodać, że tylko przez pierwsze dwa tygodnie wspomnianych miesięcy, a więc od 1. dnia do 15. dnia danego miesiąca. W każdym innym terminie piłeczka leży po stronie Górnika Zabrze, który jeśli będzie chciał, może odrzucić oferty.