Hakim Ziyech wraca do Europy. Będzie grał w La Lidze

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Elche CF zakontraktuje Hakima Ziyecha

Hakim Ziyech nie będzie dobrze wspominał swojego pobytu w Katarze. Marokański skrzydłowy wraz z końcem czerwca rozstał się z Al-Duhail, gdzie kompletnie nie spełnił nadziei tamtejszych działaczy oraz kibiców. Mierzący 180 centymetrów atakujący w barwach katarskiego zespołu rozegrał zaledwie 13 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Liczby te były zdecydowanie poniżej oczekiwań wobec zawodnika o takim doświadczeniu oraz renomie. Teraz 32-letni piłkarz jest bardzo bliski powrotu do Europy. Wszystko wskazuje na to, że prawy napastnik znów zagra w topowej lidze.

Jak informuje hiszpańskie radio „COPE”, Ziyech uzgodnił bowiem warunki kontraktu indywidualnego z Elche CF. W rozpoczętym już sezonie 64-krotny reprezentant Maroka najpewniej będzie więc występować w La Lidze. Dla beniaminka hiszpańskiej ekstraklasy byłby to głośny ruch i ogromne wzmocnienie ofensywy. Włodarze Elche liczą, że sprowadzenie tak doświadczonego piłkarza pozwoli drużynie skutecznie walczyć o utrzymanie w tamtejszej elicie. 32-latek w ekipie Los Franjiverdes dzieliłby szatnię m.in. z Andre Silvą oraz Inakim Peną, którzy już wcześniej trafili na Estadio Martinez Valero.

Hakim Ziyech niegdyś uchodził za jednego z najbardziej kreatywnych skrzydłowych w Europie. Urodzony w Holandii zawodnik swoje pierwsze kroki stawiał w SC Heerenveen, a później błyszczał w Twente Enschede oraz Ajaksie Amsterdam, z którym w 2019 roku dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W 2020 roku trafił do Chelsea, gdzie wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. Jego pobyt w Londynie wiązał się jednak z nieregularną grą, co ostatecznie skłoniło go do szukania nowych wyzwań. Teraz 32-latek stoi przed szansą, by udowodnić, że wciąż może rywalizować w topowej lidze.