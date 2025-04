Hakan Calhanoglu może opuścić Inter. Pomocnik łączony z gigantem

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Manchester United chce pozyskać Hakana Calhanoglu

Manchester United zamierza latem przeprowadzić gruntowną przebudowę składu. Klub planuje rozstać się z doświadczonymi pomocnikami, w tym z Casemiro i Christianem Eriksenem. Według najnowszych doniesień jednym z głównych celów transferowych Czerwonych Diabłów jest Hakan Calhanoglu z Interu Mediolan. 31-letni Turek może idealnie wpasować się w system Rubena Amorima.

Calhanoglu to kapitan reprezentacji Turcji i kluczowa postać w barwach Nerazzurrich. Pod wodzą Simone Inzaghiego odgrywa istotną rolę w środku pola, a podobna funkcja mogłaby czekać na niego na Old Trafford. Inter może zostać zmuszony do negocjacji ze względu na swoje problemy finansowe. Już w styczniu klub wycenił Turka na 45 milionów euro i podobna kwota mogłaby być wymagana od angielskiej drużyny.

W Mediolanie coraz głośniej mówi się o odmłodzeniu kadry, co może wpłynąć na przyszłość Calhanoglu. Przypomnijmy, że defensywny pomocnik dołączył do Interu w 2021 roku z Milanu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej Turek reprezentował barwy m.in. Bayeru Leverkusen i HSV Hamburg. W trwającym sezonie rozegrał 33 spotkania, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty.