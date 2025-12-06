Gwiazdor zareagował na zainteresowanie Barcelony i Bayernu

Fisnik Asllani w ostatnim czasie był łączony z Barceloną i Bayernem Monachium. Jak podaje SPORT, sam piłkarz spokojnie podchodzi do plotek i skupia się wyłącznie na Hoffenheim.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fisnik Asllani spokojnie reaguje na zainteresowanie gigantów

FC Barcelona rozgląda się za nowym środkowym napastnikiem na kolejny sezon i obserwuje kilka snajperów. Wcześniej na szczycie listy życzeń był Julian Alvarez, jednak ostatnio entuzjazm w sprawie Argentyńczyka wyraźnie osłabł. Harry Kane też nie jest raczej realnym celem i wszystko wskazuje na to, że zostanie w Bayernie Monachium. Dlatego władze Blaugrany zaczęły analizować inne opcje.

Jedną z nich jest właśnie Fisnik Asllani, który w TSG Hoffenheim złapał dobrą formę. Obecnie ma na swoim koncie sześć goli i trzy asysty w czternastu meczach we wszystkich rozgrywkach. Klauzula wykupu Kosowianina wynosi niecałe 30 milionów euro, więc dla hiszpańskiego giganta to kwota do udźwignięcia. Z tego powodu o sytuację młodego napastnika pytają też Bayern oraz Borussia Dortmund.

Sam zawodnik w rozmowie z RTL powiedział, że zdaje sobie sprawę z zainteresowania ze strony innych klubów, ale ze spokojem podchodzi do tego tematu.

– Oczywiście, że o tym słyszałem. To zaszczyt i czuję z tego pewną dumę, ale skupiam się na Hoffenheim i na najbliższych meczach, tygodniach i miesiącach. To jest dla mnie najważniejsze. Zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko w swoim czasie – stwierdził Asllani.

Kilka miesięcy temu 23-latek przyznał także, że jego wymarzonym klubem jest Barcelona.

Zobacz także: Barcelona zdecydowała ws. transferu Ter Stegena