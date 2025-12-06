Barcelona zdecydowała ws. transferu Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jest coraz bliżej powrotu do gry po operacji pleców. Jak donosi Marca, Barcelona nie zamierza wymuszać na swoim kapitanie odejścia w styczniu i w pełni respektuje jego kontrakt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen może sam zdecydować o transferze

Obecnie Marc-Andre ter Stegen jest na ostatnim etapie rehabilitacji i wkrótce ma dostać zielone światło od lekarzy. Oznacza to, że Niemiec może wrócić do treningów z zespołem, a później do kadry meczowej. Barcelona cieszy się z tego powodu i póki co nie planuje naciskać na odejście 33-latka. W związku z tym wszystko zależy od samego zawodnika.

Powrót Ter Stegena nie zmieni hierarchii w bramce. Hansi Flick nadal w pełni ufa Joanowi Garcii, który aktualnie jest pierwszym wyborem między słupkami. Kapitan Bluagrany potrzebuje jednak minut, ponieważ chce odzyskać formę przed mundialem.

Klub respektuje kontrakt, który obowiązuje do 2028 roku. Zgodzi się na transfer jeśli golkiper sam o to poprosi i uzna, że to najlepsze rozwiązanie. To pomogłoby Katalończykom finansowo, jednak mają oni świadomość, że znalezienie nowego zespołu dla Ter Stegena może nie być łatwe.

Problemem mogą być np. wysokie zarobki bramkarza. Natomiast jego agenci od pewnego czasu pracują nad transferem. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

